Güldür Güldür Show muhalefet skeciyle AK Partilileri mest etti! Herkes bunu konuşuyor

Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show'dan bomba muhalefet skeci... Muhalefet partisinin anket sonuçlarına göre seçimi kazandığını görünce "Nasıl kazanırız ya, ben yıllardır muhalefet yaptım, ben ülke falan yönetemem. Acil bir şey yapın da oylarımız düşsün" sözleri skece damga vurdu.

Show Tv'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show'un muhalefet partileriyle ilgili skeci vatandaşı kahkahaya boğarken, muhalefetin içler acısı halini de gözler önüne serdi. Söz konusu skeçte, muhalefet partisinin anket sonuçlarına göre seçimi kazandığını öngörmesine üzülen siyasi lider ve ekibi arasındaki diyaloglar "Evet durum tam da budur" dedirtti.

Maalesef seçimi kazanıyoruz

- Muhalif parti olarak, anket sonuçlarına göre, seçimi, malesef kazanıyoruz.

-Tamam başkanım, sakin olun başkanım, üzülmeyin başkanım.

-Nasıl tamam, nasıl sakin Tufan ya, bizim oyumuz niye yükseldi durup dururken, ya ben muhalefet yapmaya alıştım, ben bu saatten sonra ülke yönetemem haa.

-Ben şoktayım şuan.

-Sen sus. Senin yüzünden oldu zaten, sen bana geldin dedin ki: Başkanım bir süre sessiz kalalım. Şuraya baksana sessiz kaldığımız dönemde oyumuz daha çok artmış.

'Bi icraat yapın da şu seçimi kaybedelim'

Temsili muhalefet liderinin seçimi kazanmak istememesi üzerine kurgulanan skecin devamı şöyle;

"Boş laf bunlar, ulan bi icraaat yapın da şu seçimi kaybedelim be, demek ki ben sizi iki gün boş bıraksam beni ilk turda seçtireceksiniz ha.

Ya kazanırsak, be riske giremem

Ülkedeki yabancı sorununa da göndermede bulunulan skecin devamı şöyle;

"Ya kazanırsak, ben riske giremem. Kusura bakmayın birsürü göçmen geliyo, ülke 100 milyon oldu, ben bu kadar insanla uğraşamam ha.

'Ben gideceksiniz dedim, biz geleceğiz demedim

"Başkanım bir şeyi kırk kere söylerseniz olur, gideceksiniz gideceksiniz dediniz , başımızı belaya soktunuz.

-Oğlum ben gideceksiniz dedim, biz geleceğiz demedim, neden bizim oylarımız bu kadar yükseldi ya, ben nerde doğru yaptım.

- Başkanım yalnız o konuyu düzelteyim sizlik bir durum yok, biz kazanmıyoruz onlar kaybediyor.

İktidara gelirsek donumuza kadar alırlar

-Başkanım ben hiç hazır değilim ya, sabahın köründe kalk, bir takım insanlarıyla görüş, Çin'le Avrupa arasında köprü kur, Orta Doğu'yu düşünmek bile istemiyorum, durup dururken Dışişleri Bakanı oluyorum ya.

- Başkanım bir dış borç var, 50 yıl ülkenin gelirleri bağlanmış bir iktidara gelirsek donumuza kadar alırlar.