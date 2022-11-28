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Osmaniye'de film gibi olay! Çantasını dükkanda unutan personelden nefes kesen hareket

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de bir iş yerinde çantasını unutan personelin, tam kapanmak üzere olan otomatik kepenkten geçip tekrardan kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak geçme anı güvenlik kamerasına yansırken, o anlar film sahnelerini akla getirdi.

Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Ümit Canlı, mesai bitiminden sonra iş yeri otomatik kepengi kapanırken, el çantasını iş yerinde unuttuğunu fark etti.

Yarı kapanan kepengin altından iş yerine giren Canlı, daha sonra çantasını alarak tam kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak kendisini dışarı attı. Canlı’nın bu hareketi ise film sahnelerini akla getirdi.

O gün yaşananları anlatan Ümit Canlı, “O gün akşam işlerimiz bitti. İş yerimizi kapatıyorduk. Arkadaş da otomatik kepengi kapatma butonuna bastı ayrıldı. Sonra ben çantamın içeride kaldığını fark ettim. Yarı kapanmıştı kepenk. Daha sonra koştum çantamı aldım dışarı çıkacağım zaman tam kapanmak üzereydi altından yuvarlanarak geçtim. Bize de bir anı oldu bu durum” dedi.

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