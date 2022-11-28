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Ekmek teknesi küle döndü: Hüngür hüngür ağladı feryadı yürekleri dağladı

TEKİRDAĞ’da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde seyyar köfteci minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına kahrolan esnaf, “Vay gitti benim köfte arabam vay” hüngür hüngür ağladı.

Ergene ilçesi Yulaflı sapağında, köfteci İbrahim İnce’nin, marşa basıp çalıştırmak istediği minibüsünde yangın çıktı. Bir anda minibüsü saran alevler durdurulamayınca itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Çok sevdiği minibüsünün yanmasına ağladı
Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüs sahibi İbrahim İnce, 15 yıldır köftecilik yaptığı çok sevdiği minibüsünün yanmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

Yangın anı telefon kamerasına yansırken, İnce’nin sözleri ise yürek burktu. Çaresizce minibüsünün yanışını izleyen İnce, “Vay gitti benim köfte arabam vay” diyerek hüngür hüngür ağladı.

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