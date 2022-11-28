Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...

KONYA'da toplu açılış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle sohbet etti. O sohbetten AK Partili bir genç kızla arasında geçen 'yamaç paraşütü' diyaloğu sosyal medyada viral oldu. Genç kız pist istedi Erdoğan 'kızım o çok tehlikeli' dedi. Genç kız 'Atatürk istikbal göklerdedir' deyince de 'Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki' yanıtını verdi.

KONYA'daki toplu açılış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle sohbet toplantısında biraraya geldi. Toplantının soru cevap bölümüne ise bir genç kızın paraşüt pisti isteği damga vurdu. Erdoğan ile ilginç bir pist diyaloğuna giren genç kız, o anlarla viral oldu. İşte o diyalog:

Genç kız: Ben Konya yamaç paraşütü sporcularındanım. Şu anda kalkış yaptığımız yerler hep taş toprak. Bu bizim spor yaparken güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Güzel Konyamıza bir kalkış ve iniş pisti yapabilir miyiz?

Erdoğan : Çok tehlikeli bir spor o... Böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım.

Sen bunu bir daha düşün

Genç kız : Başkanım bütün güvenlik önlemlerimizi alıyoruz.

Erdoğan : Sen bence bunu bir daha gözden geçir ya...

Kızım o paraşüt dememişki ...

Genç kız : Başkanım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; İstikbal göklerdedir diye...

Erdoğan : Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi.