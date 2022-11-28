BIST 4.937
DOLAR 18,63
EURO 19,52
ALTIN 1.056,42
GÜNCEL

Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...

KONYA'da toplu açılış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle sohbet etti. O sohbetten AK Partili bir genç kızla arasında geçen 'yamaç paraşütü' diyaloğu sosyal medyada viral oldu. Genç kız pist istedi Erdoğan 'kızım o çok tehlikeli' dedi. Genç kız 'Atatürk istikbal göklerdedir' deyince de 'Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki' yanıtını verdi.

KONYA'daki toplu açılış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle sohbet toplantısında biraraya geldi. Toplantının soru cevap bölümüne ise bir genç kızın paraşüt pisti isteği damga vurdu. Erdoğan ile ilginç bir pist diyaloğuna giren genç kız, o anlarla viral oldu. İşte o diyalog:

Genç kız: Ben Konya yamaç paraşütü sporcularındanım. Şu anda kalkış yaptığımız yerler hep taş toprak. Bu bizim spor yaparken güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Güzel Konyamıza bir kalkış ve iniş pisti yapabilir miyiz? 

Erdoğan : Çok tehlikeli bir spor o... Böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım. 

Sen bunu bir daha düşün

Genç kız : Başkanım bütün güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. 
Erdoğan : Sen bence bunu bir daha gözden geçir ya... 

Kızım o paraşüt dememişki ...

Genç kız : Başkanım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; İstikbal göklerdedir diye... 

Erdoğan : Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı
Futbolcu ile kafa kafaya çarpışan kalecinin kafatası çatladı! Ölüm tehlikesi var
Futbolcu ile kafa kafaya çarpışan kalecinin kafatası çatladı! Ölüm tehlikesi var
Hırsızlıktan yakalandılar, hakim serbest bıraktı çıkarken polisin çantasını çaldılar
Hırsızlıktan yakalandılar, hakim serbest bıraktı çıkarken polisin çantasını çaldılar
Osmaniye'de film gibi olay! Çantasını dükkanda unutan personelden nefes kesen hareket
Osmaniye'de film gibi olay! Çantasını dükkanda unutan personelden nefes kesen hareket
Güldür Güldür Show muhalefet skeciyle AK Partilileri mest etti! Herkes bunu konuşuyor
Güldür Güldür Show muhalefet skeciyle AK Partilileri mest etti! Herkes bunu konuşuyor
Güldür Güldür Show'un 'randevu' skeci olay! Size ayrılan muayenenin sonuna geldik
Güldür Güldür Show'un 'randevu' skeci olay! Size ayrılan muayenenin sonuna geldik
Göztepe Altay maçı olayları en net görüntüsü çıktı kaleciye vurma anı ve fişeğin ateşlenmesi
Göztepe Altay maçı olayları en net görüntüsü çıktı kaleciye vurma anı ve fişeğin ateşlenmesi
İYİ Parti kongresinde bayıltan dayak! Başkan, dövdü salondan baygın çıkarıldı
İYİ Parti kongresinde bayıltan dayak! Başkan, dövdü salondan baygın çıkarıldı
Ekmek teknesi küle döndü: Hüngür hüngür ağladı feryadı yürekleri dağladı
Ekmek teknesi küle döndü: Hüngür hüngür ağladı feryadı yürekleri dağladı
Göztepe ve Altay taraftarı stad dışında birbirine girdi! "Adama bıçağı sapladı"
Göztepe ve Altay taraftarı stad dışında birbirine girdi! "Adama bıçağı sapladı"
Göztepe Altay maçında fişekli saldırı! İşte taraftarın vurulma anı kamerada!
Göztepe Altay maçında fişekli saldırı! İşte taraftarın vurulma anı kamerada!