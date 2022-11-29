CNN Türk canlı yayınında osuruk sesi! Ahmet Hakan konuşurken gelen gizemli ses meğer...

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında ekrandan duyulan ses olay oldu. Tam Ahmet Hakan konuşurken gelen osuruğa benzer ses yayına yansıdı. Herkes osuruk sandı ama CNN Türk yöneticisi Murat Yancı grip dedi.

CNN Türk ekranlarından izleyicilere yansıyan gizemli ses sosyal medyanın dilinde. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Turgay Güler, kamuoyu araştırmacıları Hakan Bayrakçı ve Murat Sarı gündemi yorumladı.

Biri mi osurdu?

İYİ Parti ile CHP arasındaki 'kulak çekme' polemiğinin tartışıldığı sırada Ahmet Hakan ana ekranda iki parti arasındaki gerilimi grafik üzerinden anlattı. İşte tam bu sırada izleyiciler güçlü bir osurma sesi duydu.

Osurma değil grip

Canlı yayında duyulan ses sosyal medyada 'osuruk' olarak dolaşırken Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı’dan ‘gizemli ses’ için açıklama geldi. Murat Yancı, “Araştırmacı gazeteci arkadaşlara bu mühim konuyla ilgili spoiler vereyim. Konuğumuz Eray Güçlüer nezleydi ve izleyenler farketmiştir. Program boyunca burnunu sildi. Durum bundan ibarettir.” dedi.