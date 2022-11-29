BIST 4.923
DOLAR 18,63
EURO 19,36
ALTIN 1.051,74
YEREL

Şehidin yürek dağlayan videosu ortaya çıktı: Bizimki bitmez bir sevgi annem

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği bir video ortaya çıktı. Şehidin videoda, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem” ifadeleri yer aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak şehit düştü. 

Şehit Yiğit’ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı.

Videoda annesine seslenen şehidin, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin” ifadeleri yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor
Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...
Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı
Futbolcu ile kafa kafaya çarpışan kalecinin kafatası çatladı! Ölüm tehlikesi var
Futbolcu ile kafa kafaya çarpışan kalecinin kafatası çatladı! Ölüm tehlikesi var
Hırsızlıktan yakalandılar, hakim serbest bıraktı çıkarken polisin çantasını çaldılar
Hırsızlıktan yakalandılar, hakim serbest bıraktı çıkarken polisin çantasını çaldılar
Osmaniye'de film gibi olay! Çantasını dükkanda unutan personelden nefes kesen hareket
Osmaniye'de film gibi olay! Çantasını dükkanda unutan personelden nefes kesen hareket
Güldür Güldür Show muhalefet skeciyle AK Partilileri mest etti! Herkes bunu konuşuyor
Güldür Güldür Show muhalefet skeciyle AK Partilileri mest etti! Herkes bunu konuşuyor
Güldür Güldür Show'un 'randevu' skeci olay! Size ayrılan muayenenin sonuna geldik
Güldür Güldür Show'un 'randevu' skeci olay! Size ayrılan muayenenin sonuna geldik
Göztepe Altay maçı olayları en net görüntüsü çıktı kaleciye vurma anı ve fişeğin ateşlenmesi
Göztepe Altay maçı olayları en net görüntüsü çıktı kaleciye vurma anı ve fişeğin ateşlenmesi