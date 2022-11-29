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Recep İvedik 7 geliyor! İlk fragman yayınlandı: Vizyon tarihi belli oldu!

Ünlü Komedya Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 7 izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. İlk fragmanı yayınlanan Recep İvedik 7 filminin ne zaman vizyona gireceği, nerede yayınlanacağı ise komedi filmi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 ne zaman sinemalarda? Detaylar haberimizde…

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen ‘Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.

RECEP İVEDİK ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR
Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

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