Seren Serengil duyunca şoke oldu! Yalı Çapkını dizisine tepki: "Biz ahlaksız hikâyeler seviyoruz"

Daha önce Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un sevişme sahnelerini izleyince şoke olduğunu söyleyen Seren Serengil Yalı Çapkını dizisinin konusunu duyunca da bir hayli şaşırdı. Seren Serengil "Biz ahlaksız hikâyeler seviyoruz" dedi.

Seren Serengil daha önce Demet Özdemir Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynadığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Şoka girdim" demişti.

Seren Serengil bu sefer de Yalı Çapkını dizisinin konusuna taktı. Bircan Bali arkadaşına son dönemin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını konusunu anlatırken "Kız eniştesini öptü mesela bu hiçbir şey. İçeride Emre Altuğ'un karakteri yengesiyle sürekli birlikte oluyor" dedi.

Seren Serengil ise buna şoke olarak "Ay! Biz ahlaksız hikâyeler seviyoruz Aşk-ı Memnu da... Bu anlattığın şey... Kalbim sıkışıyor. Bizde de bir anormallik var hep böyle hikâyeler... Yengeyle aşk yaşıyor ne demek bu ya! Rezil durumları seyretmeyi seviyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.