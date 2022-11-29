BIST 4.975
DOLAR 18,64
EURO 19,25
ALTIN 1.049,81
GÜNCEL

Kadıköy'de fuhuş dolandırıcılığı! Cinsel ilişki için 400 lira verdi, bekledi ama gelmediler

İSTANBUL Kadıköy'de sokak röportajında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Ekonominin durumu sorulan bir vatandaş, "Kadınlar benden 400 lira istediler, 'saat 18:00'de gel cinsel ilişkiye gireceğiz' dediler. Ama ortadan yok oldular" dedi...

Kadıköy'de yapılan sokak röportajında bir vatandaş, nasıl dolandırıldığını anlattı. Vatandaş, "400 lira ver birlikte olalım, saat 6'da gel' dedi ama kimse yok. Gitti 400 liram" dedi.

Ekonominin durumunun nasıl olduğu sorulan adam, ‘Çingene’ bir kadının kendisini dolandırdığını belirterek, “Benim 400 liramı çarptılar abi. Birlikte olalım diye 400 TL istediler, saat 6’da gel dediler ama kimse yok. Cebimde bir kuruş aram yok, bunlardan şikayetçiyim” dedi.

Buluşma saatinde yerinde olduğunu ancak kadının gelmediğini söyleyen adam “Gitti 400 liram” diye sözlerine ekledi. "Nasıl inandın" diye soran muhabire adam, "İnandım manyak gibi" dedi... 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Evde çalınır diye korktu 220 bin liralık altın ve 165 bin lira nakiti pazarda çaldırdı
Evde çalınır diye korktu 220 bin liralık altın ve 165 bin lira nakiti pazarda çaldırdı
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
CNN Türk canlı yayınında osuruk sesi! Ahmet Hakan konuşurken gelen gizemli ses meğer...
CNN Türk canlı yayınında osuruk sesi! Ahmet Hakan konuşurken gelen gizemli ses meğer...
Kemal Kılıçdaroğlu sabah kalkıp bu videoyu çekip attı! Mevzu yaz saati uygulaması
Kemal Kılıçdaroğlu sabah kalkıp bu videoyu çekip attı! Mevzu yaz saati uygulaması
Recep İvedik 7 geliyor! İlk fragman yayınlandı: Vizyon tarihi belli oldu!
Recep İvedik 7 geliyor! İlk fragman yayınlandı: Vizyon tarihi belli oldu!
Şehidin yürek dağlayan videosu ortaya çıktı: Bizimki bitmez bir sevgi annem
Şehidin yürek dağlayan videosu ortaya çıktı: Bizimki bitmez bir sevgi annem
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor
Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...
Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı