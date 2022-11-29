'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'

İSTANBUL Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Arı, eski doktora öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Ş.K.'ya dehşeti yaşattı. İstanbul'dan Kocaali'ne giderek kadın akademisyenin odasını basan Pof. Arı., "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diye tehditler savurdu. Taşkınlık çıkaran Prof. Bülent Arı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı... Prof. Dr. Arı, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim çıktı...

Üniversitede profesörün, kadın akademisyene taciz dehşeti Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Bülent Arı, eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını bastı.

'Benim olacaksın' diye ortalığı dağıttı

Kadın akademisyen Ş.K.'nın odasını basan Bülent Arı, iddiaya göre "Benim olacaksın. Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında Bülent Arı, odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

Erkek arkadaşı ile de tartıştı

Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen Bülent Arı, daha sonra odaya giren Ş.K.’nın erkek arkadaşı ile tartıştı. Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Profesör Doktor Bülent Arı'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Bülent Arı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Bülent Arı'nın meşhur sözleri

Bülent Arı ismi 2016'da Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı iken tartışmalara konu oldu. Arı, bir canlı yayında, "Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim" diye konuşmuştu.

Ülkeyi ilkokul bile okumamış olanlar ayakta tutacak

Bülent Arı "Ben cahil halkın ferasetine güveniyorum. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halktır” ifadeleriyle çok konuşuldu. Arı şu ifadeleri kullandı:

Üniversite okuyanın kafası karışıyor

"Daha önce Jön Türklerin yaptığı gibi ateşe sürüklüyorlar Türkiye’yi. Türkiye’nin okumuş kesimi, profesörlerden başlayarak geriye doğru en tehlikeli olanlar üniversite mezunları. Olayları en rahat okuyanlar ilkokul mezunları. Çünkü zihinleri berrak. Üniversite ve sonrası durum çok vahim çünkü gidişatı okuyamıyorlar, zihinleri bulanık."