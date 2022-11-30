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Mansur Yavaş'a bomba teklifte bulunan Meral Akşener'e şok cevap!

Eski CHP milletvekillerinden gazeteci Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a gel 'Cumhurbaşjanu adayı ol' dediğini iddia etti. Yarkadaş'ın iddiasına göre Mansur Yavaş ise Akşener'e olumsuz yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri giderek yaklaşırken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. TV100 ekranlarında canlı yayında konuşan eski CHP milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adayı olmayı teklif ettiğini iddia etti.

Yarkadaş, Yavaş'ın Akşener'e olumsuz yanıt verdiğini, Meral Akşener'in ise sonraki toplantılarda Mansur Yavaş'ın adını duyunca "Kardeşim gel aday ol dedim kabul etmedi ben daha ne yapayım" dediğini öne sürdü.

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