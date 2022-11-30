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Nureddin Nebati duyurdu: En güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nureddin Nebati duyurdu: En güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamlarına ilişkin, "Büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program'da (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladıkları selektif kredi politikasıyla ekonomideki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağladıklarını, politikalarının olumlu sonuçlarını da almaya devam ettiklerini bildirdi.

Ekonominin 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyüdüğüne dikkati çeken Nebati, "Böylece büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6,2 olmuştur. OVP'de (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız. Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir. Türkiye Ekonomi Modeli'mizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur." değerlendirmelerinde bulundu.

İstihdamda artış

Uyguladıkları politikalarla zorlu küresel koşullara rağmen ülkenin yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1,7 milyon kişi arttığını ve işsizlik oranının yüzde 10’a gerilediğini kaydetti. Nebati, ülkenin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak, Türkiye’yi büyüten, yatırımcıların önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlı olduklarını ifade etti.

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