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Kandıra'da 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kandıra'da 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı

Kocaeli'de 17 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet polis ekiplerince aydınlatıldı. Gözaltına alınan ve ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kandıra ilçesine bağlı Alefli köyünde 9 Eylül 2005 tarihinde meydana gelen olayda, hayvan otlatmak için evinden ayrılan Seyfettin Arıcı (57), tüfekle vurularak öldürülmüş ancak katil zanlısı bulunamamıştı.

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyfettin Arıcı'nın öldürülmesi olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, cinayeti Arıcı ile aynı köyde yaşayan S.D.'nin (54) işlediğini tespit etti.

S.D., dün Alefli köyünde gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi.

Şüpheli S.D. ile Seyfettin Arıcı arasında husumet bulunduğu, olay tarihinde yanına tüfek alarak evinden ayrılan S.D.'nin karşılaştığı Seyfettin Arıcı'yı öldürdüğü, cinayetin ardından tüfeği imha ettiği bildirildi.
S.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kandıra Adliyesi'ne sevk edildi.

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