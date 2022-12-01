Antalya'da bir gecelik aşkla hayatının şokunu yaşadı 3 ay boyunca eve hiçbir kadını almayacağım

Olay, 25 Kasım Cuma günü, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 12 yıl önce Almanya’dan gelip Antalya’ya yerleşen Özgür Başoda, internet kafedeyken kendisini ‘Derya’ diye tanıtan 26 yaşındaki bir kadınla tanıştı. Başoda, evsiz olduğunu söyleyen kadını evine davet etti.