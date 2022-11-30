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Altın fiyatları son 1.5 yılın en büyük yükselişine hazırlanıyor! Bugün gram altın 1054 lirayı gördü

Altın fiyatları son 1.5 yılın en büyük yükselişine hazırlanıyor! Bugün gram altın 1054 lirayı gördü

Altın, Fed'den gelen işaret ve doların düşmesinin ardından Mayıs 2021'den bu yana en büyük aylık kazancına hazırlanıyor. Bugün gram altın 1054 liradan satılıyor. Çeyrek altının fiyatı ise 1724 lira.

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Bugün spot altın yüzde 0,3 yükselişle 1755 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Saat 14.00 itibariyle gram altının fiyatı 1054 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.724 liradan, yarım altın 3.448 liradan, tam cumhuriyet altını ise 6.876 liradan satılıyor. Dolar kuru yeniden yükselip 18,64'e çıkarken, euro ise 19,32 TL'de. 

1.5 yılın en büyük yükselişine hazırlık

Bloomberg'in haberine göre Altın Fed'in faiz artış hızını yavaşlatacağına dair gelen işaretler üzerine zayıflayan dolarla 1,5 yılın en büyük aylık yükselişine hazırlanıyor. Altın, Fed'in faiz artış hızını yavaşlatmaya hazırlandığına dair işaretler üzerine doların düşmesinin ardından Mayıs 2021'den bu yana en büyük aylık kazancına hazırlanıyor.

Çarşamba gününü sakin bir seyirle geçiren değerli metal Kasım ayında yaklaşık yüzde 7 yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü yapacağı bir konuşmada daha yavaş sıklaştırmaya yönelik beklentiler güçlendirmesi bekleniyor. Daha yüksek faizler ve tahvil getirileri bu yıl boyunca faiz getirmeyen spot altın üzerinde baskı oluşturmuştu.

Çin’de virüs önlemlerinin belirgin bir şekilde gevşemesi, Salı günü dolar üzerinde baskı oluşturmuştu. Hükümetin ileri yaşlı vatandaşları aşılamayı destekleyeceğini açıklaması sıfır Kovid politikasının gevşemesine zemin hazırladığı spekülasyonlarına yol açmıştı.

Oanda Kıdemli Piyasa Stratejisti Ed Moya geçtiği bir notta, “Çin sağlık otoritesi sıfır Kovid politikasında ince ayar yapmaya yakın olduklarına dair bazı net sinyaller verirse altın kazançlarını artırabilir” dedi.

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