Bugün gelen veri Fransa enflasyonda rekor kırdı! En çok yükseliş gıdada oldu

FRANSA enflasyonu Euro Bölgesi'nde yaşanan yavaşlamaya rağmen Kasım ayında beklentilerin aksine rekor seviyede kaldı. İstatistik ofisi Insee'nin açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon yüzde 7,1 oldu. Fransa enflasyonu, Salı günü Almanya, İspanya ve Belçika için daha yumuşak enflasyon verileri sonrasında geldi.

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Fransa enflasyonu, Euro Bölgesi'nin diğer ülkelerindeki yavaşlamaya rağmen Kasım ayında rekor seviyede kaldı. İstatistik Ofisi Insee Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Euro bloğunun en büyük ikinci ekonomisinde tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 7,1 arttığını duyurdu.

Bugün açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verisinin AMB politika yapıcılarına, 15 Aralık'ta rekor enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru geri çekmeye yardımcı olmak için borçlanma maliyetlerini ne kadar keskin bir şekilde artıracaklarına dair verecekleri karar öncesinde fiyatlara ilişkin son veri olması bekleniyor.

Fransa faizi artırmıştı

Yetkililer son iki toplantıda arka arkaya 75 baz puanlık artışları tercih etmişti. Mevcut durumda piyasanın dikkati faiz artış hızını yarım puana yavaşlatıp yavaşlatmayacaklarına yönelmiş durumda.

Şaşırırım demişti

AMB Başkanı Christine Lagarde Pazartesi günü enflasyonun zirve yapması durumunda "şaşıracağını" kaydederken, İcra Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise kısa süre önce faiz artışında yavaşlamak için çok erken olabileceğini söylemişti.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun gücünü koruması da şahin politika yapıcılara faizlerde büyük artışlara bağlı kalmaları için bir argüman sunabilir. Ekonomistler, manşet enflasyon oranı düşse bile, verinin Kasım ayında yüzde 5'te sabit kalmasını bekliyorlar.

Gıda fiyatları yükselişte

Fransa'nın raporu, gıda ve mamul mallar için fiyat artışlarında hızlanma gösterirken, enerji maliyetleri yumuşadı. Hizmet fiyatları, Ekim ayında görülen yüzde 3,1'in biraz altında, yılda yüzde 3 arttı.

Insee'nin ayrı bir raporu, artan fiyatların Ekim ayında enerji, mamul mallar ve gıda harcamalarını azaltan tüketicilere zarar verdiğini gösterdi. Hane halkı harcamaları yüzde 2,8 düşerek Nisan 2021'den bu yana en keskin aylık düşüşü kaydetti.