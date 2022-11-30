Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ne dedi? Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika haberi

TÜRKİYE NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya üyeliği için ne diyor? Son dakika açıklamaları yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin, "Onlardan terör konusunda somut adım bekliyoruz" dedi. İsveç ise NATO üyeliği için Türkiye'yle görüşmelerde ilerleme var dedi. Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamada sınır ötesi harekat için de konuştu.

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ROMANYA'nın başkenti Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar geldi. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu, Türkiye teröre destekleri sebebiyle veto kartını kullanmıştı.

Türkiye NATO üyeliğine ne diyecek?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik onay süreciyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoglu şunları söyledi:

-"İsveç ve Finlandiya, bazı olumlu davranışlarda bulunuyor. Ama onlardan özellikle terör hususunda daha fazla somut adım bekliyoruz. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda onlardan somut bir adım görmediğimizi söyledim."

İsveç: Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.

Billström 'ilerleme var' diyerek yakında Türkiye'ye gideceğini belirtip şunları söyledi:

-"NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum. dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir"