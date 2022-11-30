Vitor Pereira Beşiktaş'ın eski yıldızına gözü dikti! Pazarlıklar başladı

Brezilya Serie A Ligi ekibi Corinthians'tan ayrılan ve rakip Flamengo'nun yolunu tutmaya yakın olan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kulüpten istediği ilk isim belli oldu. İşte detaylar...

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Corinthians ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı Vitor Pereira, Brezilya Kupası'nda finalde Flamengo'ya penaltı atışlarında kaybederek 2. olmuştu.

Brezilya Serie A'da ise sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayan Pereira, kulüp içinde yaşanan gerginlikler nedeniyle takımla olan sözleşmesini uzatmak istememiş ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte yollar ayrılmıştı.

Rakibe imzaya yakın

Brezilya Kupası'nın finalinde Flamengo'ya kaybeden Pereira, bu kez kaybettiği takımda kazanmak için teknik direktör olarak göreve başlamaya hazırlanıyor. Flamengo Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına geçirmek için kendisiyle görüşmelerde bulunuyor.

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaladı. 57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

Eski Beşiktaşlı ismi istiyor

Milliyet'in haberine göre; Flamengo ile görüşmeler gerçekleştiren Vitor Pereira'nın bu görüşmeler içerisinde transferden de konuşulduğu ortaya çıktı.

Hatta Pereira, Flamengo yönetime istediği ilk ismi verdi. Bu isim Süper Lig'den Beşiktaş 'ın da yakından tanıdığı bir isim: Anderson Talisca.

Flamengo'nun hedeflerinden birisi olan Anderson Talisca'nın gelecek sezon Brezilya ekibinde forma giymeye yakın olduğu ifade edildi. Bunun için çalışmalara başlayan yönetim Talisca'nın kulübü Al Nassr yönetimi ile sıkı pazarlık içerisine girdi.

Bonservis ile göndermek istiyorlar

Brezilya ekibinin ilk hedefi Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak. Talisca'nın Haziran 2024 yılında Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek. Suudi ekibi kiralık anlaşmaya sıcak bakmıyor.

Al Nassr yetkilileri, 28 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte göndermek istiyor.