BIST 4.956
DOLAR 18,63
EURO 19,35
ALTIN 1.051,57
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Fransızlar Sacha Boey'in peşine düştü! Galatasaray çılgın rakamı reddetti

Fransızlar Sacha Boey'in peşine düştü! Galatasaray çılgın rakamı reddetti

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'e Fransız devi Olimpik Lyon talip olurken 8 milyon euroluk ilk teklif ise reddedildi.

Abone ol

Sezon başında Okan Buruk tarafından kadroya alınmayan Sacha Boey, Dubois'in sakatlanmasıyla birlikte kendisine verilen zorunlu şansı iyi kullanarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmıştı.

Yaz aylarında bedavaya bile gitmesine izin verilen Fransız futbolcu için gelen Olimpik Lyon ise 8 milyon euroluk bir teklif yaparak sarı-kırmızıların yüzünü güldürdü.

8 milyon euronun üstüne çıkılacak
Başlangıç için teklifi yüksek bulan ancak satış için ise yetersiz bulan Galatasaray teklife olumsuz yanıt verdi. İki takım arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği kaydedildi.

Bu arada Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boey'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

En fazla ikili mücadele kazanan bek
Boey, bu sezon G.Saray'da 13 maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Sezon başında kadroya dahil edilmeyen ve özel antrenör eşliğinde çalışmalar yapan Sacha Boey, sarı kırmızılı takımda formayı kaptıktan sonra bir daha bırakmadı.

22 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Avrupa'nın en değerli 10 ligi baz alındığında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncuları arasında.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'a gelen eski İtalyan yıldız futbolcu Totti Dünya Kupası favorilerini açıkladı
İstanbul'a gelen eski İtalyan yıldız futbolcu Totti Dünya Kupası favorilerini açıkladı
Sürücü adayları yandı! Şimdiden 7 bin lirayı aştı! İşte sürücü kursu ve ehliyet fiyatları
Sürücü adayları yandı! Şimdiden 7 bin lirayı aştı! İşte sürücü kursu ve ehliyet fiyatları
Altın fiyatları son 1.5 yılın en büyük yükselişine hazırlanıyor! Bugün gram altın 1054 lirayı gördü
Altın fiyatları son 1.5 yılın en büyük yükselişine hazırlanıyor! Bugün gram altın 1054 lirayı gördü
Son bir yılda 30 bin yazılımcı Türkiye'den gitti iddiası Bakan Varank'tan açıklama
Son bir yılda 30 bin yazılımcı Türkiye'den gitti iddiası Bakan Varank'tan açıklama
Bugün gelen veri Fransa enflasyonda rekor kırdı! En çok yükseliş gıdada oldu
Bugün gelen veri Fransa enflasyonda rekor kırdı! En çok yükseliş gıdada oldu
Yeni dönem başladı Bakan duyurdu! Artık üstünde bunlar yazmayacak
Yeni dönem başladı Bakan duyurdu! Artık üstünde bunlar yazmayacak
Ekrem İmamoğlu: Hiç kimse Beyoğlu ile yapboz tahtası gibi oynayamayacak
Ekrem İmamoğlu: Hiç kimse Beyoğlu ile yapboz tahtası gibi oynayamayacak
Türkiye'nin Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı! Türk iş rakamları fena yüzde 137 gıda zammı
Türkiye'nin Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı! Türk iş rakamları fena yüzde 137 gıda zammı
Nureddin Nebati duyurdu: En güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.
Nureddin Nebati duyurdu: En güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.
Korkutan açıklama korona bitti sanmayın uzman uyardı
Korkutan açıklama korona bitti sanmayın uzman uyardı
Kandıra'da 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı
Kandıra'da 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı
Gelecek Partili Kani Torun'un sınır ötesi operasyon açıklaması tepki çekti
Gelecek Partili Kani Torun'un sınır ötesi operasyon açıklaması tepki çekti