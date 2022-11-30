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İstanbul'a gelen eski İtalyan yıldız futbolcu Totti Dünya Kupası favorilerini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'a gelen eski İtalyan yıldız futbolcu Totti Dünya Kupası favorilerini açıkladı

Eski İtalyan yıldız futbolcu Francesco Totti, İstanbul'da saç ekim kliniği Cosmedica ile iş birliğine imza attı. Basın toplantısında merak edilenleri cevaplayan Totti, ünya Kupası'nda şampiyonluk favorileri arasında ise Brezilya, Fransa ve Arjantin olduğunu söyledi.

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Eski İtalyan yıldız futbolcu Francesco Totti, İstanbul'da saç ekim kliniği Cosmedica ile iş birliğine imza attı.

Totti ile Cosmedica arasındaki iş birliği kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Firmanın kurucusu Doktor Levent Acar'ın da katılımıyla Mandarin Oriental Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Totti, Cosmedica ile iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Levent Acar ise Türkiye'de günde ortalama bin kişinin saç ekimi yaptırdığını aktararak, Türkiye'nin dünyanın saç ekimi başkenti olduğunu söyledi.

Bu sene Katar'daki Dünya Kupası'na İtalya'nın katılamaması hakkında gelen bir soru üzerine 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya takımında yer alan Totti, "Alıştık. Dört yıl önceki Dünya Kupası'na da katılamamıştık." dedi.

Brezilya, Fransa ve Arjantin

Eski futbolcu, Dünya Kupası'nda şampiyonluk favorileri arasında ise Brezilya, Fransa ve Arjantin olduğunu dile getirdi.

Totti, "Hayatımda, İtalya ile Dünya Kupası'nı kazandığım günü hiç unutamıyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna 46 yaşındaki eski futbolcu, "Türkiye'de yeni arkadaşlarım var, daha sık geleceğim." cevabını verdi.

Türkiye'de takım çalıştıracak mı?

Türkiye'de takım çalıştırma hakkında ise Totti, şu an böyle bir düşüncesinin olmadığını ancak gelecekte bir fırsat olursa bunu düşünebileceğini söyledi.

Nihat Kahveci'nin sorusu

Bu arada, eski milli futbolcu Nihat Kahveci de toplantıda Totti'ye soru sordu. Kahveci'nin 25 yıllık futbol kariyerini sadece Roma'da geçirdiğini hatırlatması ve kendisine gelen transfer tekliflerini reddetmesinin pişmanlığını yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine Totti, "25 yıl benim en büyük zaferim, hiçbir pişmanlığım olmadı." ifadelerini kullandı.

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