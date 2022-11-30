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Markete gittiğinizde besinlerde bunlar olacak! Resmi gazetede çıktı labne yoğurt sayıldı

Markete gittiğinizde besinlerde bunlar olacak! Resmi gazetede çıktı labne yoğurt sayıldı

Resmi gazetede yayınlanan besin maddeleri düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bundan böyle marketlerde labne gibi ürünler artık yoğurt türü sayılacak. Fermente ürünlere konulan 'köy, ev, çiftlik, yüzde 100' gibi yanıltıcı ifadeler ise bundan sonra olmayacak. Kefir için de yeniden tanımlama geldi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi (TGK) Fermente Süt Ürünleri Tebliği, revize edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerinin belirlendiği Fermente Süt Ürünleri Tebliği'ne göre, kefir ürününün tanımı yeniden düzenlendi. Süzme yoğurdun tanımı ayrıca yapılarak, ürüne dair kriterler belirlendi.

Ayranın tuzu düşürüldü

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterlerin belirlendiği Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde, yüzde 1 olan ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 0,8'e düşürüldü. Tebliğ çerçevesindeki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Sütün hayvan türü yazılacak

Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlanırken, üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının etikete belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Köy, ev yasak

Süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımının yasaklandığı yeni düzenlemeli tebliğde, fermente ürünlerin etiketlerinde “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik” ve “yüzde 100” gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapıldı.

Labne peynir değil yoğurt oldu

Peynir olarak oldukça fazla ihracatı olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen Labne (labneh), yoğurt ürünleriyle ilgili tebliğde düzenlenmek üzere Fermente Süt Ürünleri Tebliği çerçevesinden çıkarıldı.

labne

31 Aralık'tan itibaren...

Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nin yeni düzenlenen haline uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023'e kadar geçiş süreci tanındı.

Yapılan düzenleme ile Avrupa Birliği'ne uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesinin sağlanması amaçlanıyor.

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