Financial Times 'Erdoğan'ın en büyük kabusu' dediği ismi tanıttı dalga konusu oldu

Financial Times, “Gaye Su Akyol, Erdoğan’ın en büyük kabusu” dedi, sosyal medyada dalga konusu oldu. ABC News’un Türkiye temsilcisi ödüllü gazeteci Engin Baş, “Çicek çocuk kafasıyla gazetecilik örneği” diyerek yazıyı eleştirdi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, müzik eleştirmeni Nick Hasted’ın yazısını yayınladı.

“Erdoğan’ın En Büyük Kabusu Gaye Su Akyol” başlıklı makalede, Gaye Su Akyol’un 2019’daki konseri üzerinden yola çıkılarak şu ifadeler kullanıldı: “Türk muhalif şarkıcı Gaye Su Akyol, konserde yüksek topuklu bot ve beli çık kıyafet giyerek cinsel özgürlükçü ve feminist isyancı bir kimlikle sahne aldı. Konseri, doğal yaşam alanı, bohem Kadıköy’de verdi.”

“Erdoğan’ın en büyük kabusu” ifadesi kullanılan Gaye Su Akyol’u tanımlayan Nick Hasted, Gaye Su Akyol’un lüks evinden de bahsetti: “Şöminesinin üstünde firavun maskesi ve LGBT bayrağı var. 'Eşcinsel süper kahraman kitaplığı" var, orada mitolojik ve çizgi roman figürleri yer alıyor. 37 yaşındaki sanatçı, makyajı ve giyimiyle alt benliğini dışa vuruyor."

"Sırf kız olduğum için geri plandaydım, erkek kardeşim öndeydi"

Financial Times, Gaye Su Akyol’un şu ifadesine yer verdi: “Ben, özgürlüğüm ve eşitliğim için mücadele etmek zorunda kaldım. Sırf kız olduğum için geri plandaydım, erkek kardeşim öndeydi. Bana ayrımcılık yapılıyordu. Kadın olarak mücadele ettim.”

Nick Hasted, “Beli açık giyim ve LGBT bayrağı” üzerinden, Gaye Su Akyol’un “muhalif sanatçı” olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “en büyük kabusu” olduğunu iddia etti.

Ödüllü gazeteciden tepki

2017’de Suriyeli bir ailenin Almanya yolculuğunu anlattığı "Yüksek sakinliğe doğru adımlar" (Steps Into High Calm) belgeseli ile Emmy ödülüne layık görülen, New York merkezli ABC News’un Türkiye temsilcisi Engin Baş, Financial Times’ı topa tuttu.

“Çiçek çocuk” kafası

Engin Baş, yazıyı “Çiçek çocuk” kafası olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Sokaktaki çoğu kişi de bilmiyordur. Cihangir-Moda zihniyetinin, çiçek çocuk kafası gazeteciliğinin klasik bir örneği. Türkiye gerçekliğinden tamamen kopuk bir analiz.”