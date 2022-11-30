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Asgari ücret zammı için flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek...

Asgari ücret zammı için flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek...

Milyonlarca çalışan 2023 yılı için asgari ücrete gelecek zammı merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir adım geldi. Erdoğan, asgari ücret zammı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ekonomi bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Asgari ücret için işveren ve işçi yarın ilk kez masaya oturacak.

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Asgari ücret zammı konusunda rakamlar havada uçuyurken, işçi ve işveren kesimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi Ankara'da heyecanı artıran ir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'ye çağırdı. Gündemde asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili çalışmalardaki son durum var...

İşçi ne istiyor, işveren ne teklif ediyor?

Asgari ücret için işveren temsilcileri enflasyon artışı artı 10 puan önerirken, '8 bin TL cepte' diyen işçi sendikaları ise daha yüksek bir asgari ücret için masaya oturmaya hazırlanıyor. 

Asgari ücrete 2023'te kaç lira zam gelecek?

Kulislerde asgari ücret zammı için çeşitli rakamlar dolaşıyor. Asgari ücret ödemeleri için yüzde 40 oranında zam yapılmasıyla birlikte ödemeler 7.700 TL, yüzde 45 oranında zam yapılması durumunda 7.975 TL, yüzde 50 oranında zam yapılmasıyla da 8.250 TL olarak ödeme yapılacak.

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Foto Galeri Asgari Ücret için ilk toplantı yarın! İşçiler kaç para istiyor, patronlar ne teklif ediyor? İşte konuşulan rakamlar Galeriye Gözat
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