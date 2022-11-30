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Fenerbahçe'ye Arda Güler şoku! Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe'ye Arda Güler şoku! Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in dizinde travma tespit edildi. Sarı-Laciertli ekipten yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe genç futbolcu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır."

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