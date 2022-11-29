Arda Güler için dünya devleri karşı karşıya! Rekor bonservis bedelini gözden çıkardılar!
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Fenerbahçe'de yıldızı parlayan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeye başaran Arda Güler ile ilgili transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bir çok kulübün radarında olduğu bilinen genç yenetek için iki dünya devi harekete geçerken PSG'nin 17. yaşındaki futbolcunun transferinde rekor bonserviris bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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İspanyol AS Gazetesi ile Fransız Le10Sport internet sitesi, Barcelona ile PSG arasında Arda Güler için büyük bir yarış olduğunu yazdı.
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Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler kısa sürede Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, devleri peşine takmıştı.
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Performansıyla 17 yaşında A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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