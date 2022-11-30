Depremden sonra yanmaya başlayan suyun sırrı çözüldü!

Düzce'de 5,9 şiddetindeki depremin yarattığı tedirginlik henüz geçmeden görenleri korkuya düşüren yeni bir olay daha ortaya çıkmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tarlaların su ihtiyacının karşılanması için açılan artezyen su kuyusu, çakmak çakıldığında yanmaya başlamıştı. Jeoloji uzmanı Naci Görür, görenleri şaşkına çeviren olayın depremle ilgisi olduğunu söyleyerek, "Fay zonu boyunca olan kuyularda deprem sırasında yeni çatlak ve kırıklar oluşur. Bu kırıklardan da jeotermal nitelikli sıcak sular ve metan gibi gazlar çıkabilir" dedi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 2013 yılında tarlaların su ihtiyacının karşılanması amacıyla vatandaşlar için açılan artezyen su kuyusu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından kaynamış daha sonra da köpürmeye başlamıştı.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti.

Olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Deprem Uzmanı Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olayın depremle ilgisini olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

Kimi arkadaşlar, Düzce-Gölyaka Depreminden sonra, özellikle Yeşilova’daki sularda ve kuyularda kaynama ve yanmaların olduğunu, bunun olan depremle bir ilgisinin olup olmadığını soruyorlar. Kanaatimce depremle ilgisi var. Fay zonu boyunca olan kuyularda deprem sırasında yeni çatlak ve kırıklar oluşur. Bu kırıklardan da jeotermal nitelikli sıcak sular ve metan gibi gazlar çıkabilir. Metan gazı bataklık gazı olabileceği gibi termojenik de olabilir. Ayrıca deprem sırasında kuyuların suyunun artabileceği gibi kuruması da olasıdır. Sevgiyle.