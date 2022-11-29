Düzce'de korkutan görüntü! Su depremden sonra yanmaya başladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremden sonra yanmaya başladı.
Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir depremin ardından Gölyaka'da bulunan artezyen su kuyusu çakmak gibi yanmaya başladı.
Depremden sonra kaynayan ve köpüklenen su kuyusunun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.
Çakmak gibi yanıyor
İlk kez böyle bir olayla ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, 105 metre derinden çıkan suyun çakmak çakıldığında ise yandığını dile getirdi.
Sivil, "Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.