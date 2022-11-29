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Düzce'de korkutan görüntü! Su depremden sonra yanmaya başladı

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Düzce'de korkutan görüntü! Su depremden sonra yanmaya başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremden sonra yanmaya başladı.

Düzce'de korkutan görüntü! Su depremden sonra yanmaya başladı

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir depremin ardından Gölyaka'da bulunan artezyen su kuyusu çakmak gibi yanmaya başladı.

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Düzce'de korkutan görüntü! Su depremden sonra yanmaya başladı

Depremden sonra kaynayan ve köpüklenen su kuyusunun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

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Düzce'de korkutan görüntü! Su depremden sonra yanmaya başladı

Çakmak gibi yanıyor

İlk kez böyle bir olayla ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, 105 metre derinden çıkan  suyun çakmak çakıldığında ise yandığını dile getirdi.

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Düzce'de korkutan görüntü! Su depremden sonra yanmaya başladı

Sivil, "Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.

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