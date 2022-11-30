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Mersin'de okulda dehşet! Kız öğrenci tuvalette bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de okulda dehşet! Kız öğrenci tuvalette bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, okulun tuvaletinde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, olay öğleden sonra Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana geldi.

Sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kız öğrenci gözaltına alındı

Öğrencinin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi.
Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri inceleme yaptı. H.D. adlı kız öğrencinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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