Arda Güler için Premier Lig'in iki devi yarışa girdi! İngilizler hayran kaldı: 'Türk Lionel Messi'

O isimlerden birisi de Arda Güler. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına gelen Arda Güler, yetneğiyle kendini ispatlamayı başardı. Oyuncunun 2021 yılında 100 bin Euro olan piyasa değeri, son güncellemeyle birlikte 10 milyon Euro'ya ulaştı.