Arda Güler için Premier Lig'in iki devi yarışa girdi! İngilizler hayran kaldı: 'Türk Lionel Messi'
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, uzun süreler almasa da oyuna girdiğinde yaptığı kısa resitaller dünya devlerinin iştahını kabartmış durumda. Attığı goller ve asistlerle kısa sürede dev kulüplerin radarına girmeyi başaran 17 yaşındaki yetenek için Premier Lig'in iki devi talip oldu. Öte yandan İngiliz basını transfer haberimi 'Türk Lionel Messi' servis etti. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi. Jorge Jesus'un gelişi sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne de damga vuran sarı lacivertli takımda bazı futbolcular ise değerlerini katladı.
Takımdaki birçok futbolcunun piyasa değerlerinde ciddi şekilde artış gözlemlenirken, oyuncuların Avrupa'dan önemli talipleri de ortaya çıkmaya başladı.
O isimlerden birisi de Arda Güler. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına gelen Arda Güler, yetneğiyle kendini ispatlamayı başardı. Oyuncunun 2021 yılında 100 bin Euro olan piyasa değeri, son güncellemeyle birlikte 10 milyon Euro'ya ulaştı.
A Milli Takım'a kadar yükselen 17 yaşındaki futbolcu Avrupa'da da en çok konuşulan genç yetenekler arasında.