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Diyanet'te 29 Ekim skandalı! Basılan takvimlerin hepsi çöpe gitti

Diyanet'te 29 Ekim skandalı! Basılan takvimlerin hepsi çöpe gitti

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da takvim bastırdı. Ancak Diyanet'in 2023 için bastırdığı takvimlerde Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini 30 Ekim olarak yazdı. Diyanet hatayı fark edince takvimler çöpe gitti.

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Bütçe tartışmaları gündemden hiç düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de Cumhuriyet Bayramı'nı karıştırdı. Her yıl için takvim hazırlayan Diyanet, 2023 takvimini de şimdiden hazırladı. Halk TV'nin haberine göre, takvimler basıldıktan sonra çıkan hata tüm takvimleri çöpe gönderdi.

Diyanet 29 Ekim'i karıştırdı

Tarihi 29 Ekim olan Cumhuriyet Bayramı, Diyanet'in bölge bölge bastırdığı 2023 takviminde 30 Ekim'e yazıldı. Karadeniz bölgesinde dağıtılmak üzere hazırlanan takvimdeki hatayı fark eden Diyanet, tüm takvimleri geri çekti.

İşte Diyanet'in hatalı takvimi:

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