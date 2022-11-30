Şok kulis! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor Şaban Sevinç tarih verdi

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın kanalına konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralık ayı içerisinde adaylıktan çekileceği yönünde kulis paylaştı.

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Son dönemlerde siyaset gündeminin 1 numaralı konusu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı... Altılı masanın 9. kez bir araya gelmesinin ardından hala bir aday çıkamaması, kulislerde 6 lider arasında aday konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı dedikodularına sebep oluyor.

Bizim TV Yayın Yönetmeni ve gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Sevinç, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu.

"Önümüzdeki haftalarda aday olmaktan yavaş yavaş çekilecek"

Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekileceği iddiasında bulunan Sevinç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey şu ana kadar hiçbir şekilde 'adayım' demedi. Ne dedi? Geçtiğimiz yıl Meclis'te kendisine laf atılması üzerine 'olmayacağımı nereden biliyorsun' diye karşılık verdi. Onun üzerine Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını tartışmaya başladık. Aday olabileceğini hatta olmak istediğine dair dolaylı birçok beyanda bulundu. Ama hiçbir zaman 'adayım' demedi noktayı koymadı. Sayın Kılıçdaroğlu tartışıyor. Kılıçdaroğlu dedi ki 'altılı masa kabul ederse olurum memnuniyet duyarım' dedi. Kılıçdaroğlu masanın kurucusu hem de ana muhalefet lideri olması hasebiyle seçimlerde AK Parti iktidarını sandıkta yenmek için en fazla sorumluluk hisseden kişi.

Altılı masada mutabakat yok

Kendi adı üzerinde mutabakat sağlanamazsa altı lider tarafından ki sağlanamayacağı görülüyor. İYİ Parti direncini sürdürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu çekilecektir. Kılıçdaroğlu'nu tanıdığım bildiğim kadarıyla hem de altılı masadan aldığım bilgiler çerçevesinde önümüzdeki haftalarda aday olmaktan aday adayı görünmekten yavaş yavaş çekileceğini düşünüyorum.

"Yeni yıla ocak ayından itibaren Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık tartışmayacağız"

Ben CHP'nin önde gelen bir yöneticisiyle yaptığım görüşmede 'tartışmalara bakmayın. Siyaset çok siyaset dinamik bir şeydir. Bir iki hafta içinde çok önemli şeyler olabilir" diyerek Kılıçdaroğlu'nun feragat edebileceğini söyledi. Aralık ayı içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmiş olacağını göreceğiz. Yeni yıla ocak ayından itibaren Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık tartışmayacağız diye düşünüyorum."

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