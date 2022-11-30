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İstanbul için son dakika haberi! UKOME kabul etti 2 bin 125 taksi ve minibüs dolmuş kararı

İstanbul için son dakika haberi! UKOME kabul etti 2 bin 125 taksi ve minibüs dolmuş kararı

İSTANBUL için gelen son dakika haberi taksi çilesini bitirecek. UKOME'de bir çok kez reddedilen taksi plakasını artırma teklifi bu kez farklı bir uygulamayla kabul edildi. İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor. Bu taksiler İstanbul'daki 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi ile olacak. Yeni taksi plakası verilmeyecek.

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İSTANBUL'da taksi çilesini bitirecek son dakika haberi UKOME'den geldi. İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre İstanbul sokaklarında 2 bin 125 yeni taksi hizmet verecek. 

UKOME'de daha önce yeni taksi plakası teklifi bir çok kez gelmiş ama AK Partililerin oylarıyla geçmemişti. 

Yeni taksi plakası değil dönüşüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar yeni taksi plakası verileceği anlamına gelmiyor. Yeni taksi plakası yerine, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksinin dolmuşa dönüştürülmesini düzenliyor. 

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan UKOME toplantısındaki oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi.

Fatih Altaylı taksicileri dövesim var

Taksi çilesine ilişkin en sert tepkiyi dün Teke Tek'te Fatih Altaylı vermişti. Fatih Altaylı, konuğu olan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya patlamış ve şunları söylemişti:

-Aylardır taksiye binemiyorum. Yemin ediyorum taksicinin bana bir zavallı ezikmişim gibi bakmasından bir gün elime bir odun alıp bir taksicinin camını kırmak istiyorum. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. O kadar sinirleniyorum. Taksici bana b.ka bakar gibi bakıyor."

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