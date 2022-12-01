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İstanbul taksi kararı rahatsız etti! Dolmuş ve minibüsler taksiye dönüştürülemez diyor

İstanbul taksi kararı rahatsız etti! Dolmuş ve minibüsler taksiye dönüştürülemez diyor

İSTANBUL UKOME'de alınan kararla minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülecek. Yeni plaka verilmek yerine bu dönüşümle İstanbul sokaklarında 2 bin 125 yeni taksi hizmet verecek. Karar UKOME'de kabul edilince taksiciler ayaklandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, bu yasaya aykırı yargıya gideceğiz diyor.

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İSTANBUL'da taksi çilesini bitirecek karar dün UKOME'den geldi. İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre yeni taksi plakası yerine minibüs ile dolmuşlar dönüştürülecek ve İstanbul sokaklarında 2 bin 125 yeni taksi hizmet verecek. 

Taksiciler karara isyan etti

Taksi sorununu çözmek için alınan karar İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na rahatsız etti. İTEO Başkanı Eyüp Aksu,  “Toplu taşıma aracı taksiye dönüştürülemez, kanuna aykırı. Hukuki anlamda hakkımızı arayacağız.” dedi.  

Toplu taşıma aracı taksi olamaz

Bloomberg HT’ye konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, M plakalı minibüslerin taksiye dönüşümünün hukuku aykırı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
-“Burada taksici esnafın ekmeğine müdahale, hak gaspı ve haksız zenginleşme var. Toplu taşıma aracı taksiye dönüştürülemez, kanuna aykırı. Hukuki anlamda hakkımızı arayacağız.” 

Taksi sayısını artıralım

İstanbul'da taksi sorununun çözülmesini istediklerini belirten Aksu, taksi sayısının artışını sağlamaya hazır olduklarını fakat trafik yoğunluğunda taksi artışının çözüm olmayacağını belirtti.

İSTANBUL'UN TAKSİ KARARI

İBB’den taksi kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. İstanbul genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi.

Yeni araç ve şoförler için İstanbulluların lehine bazı taahhüt ve şartlar getirdiklerini anlatan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı ile kamera ve araç takip sistemini zorunlu tutacaklarını, İstanbulkart entegreli ve kredi kartı gibi farklı ödeme seçeneklerinin bulunacağını açıkladı.

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