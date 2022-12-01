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Rusya NATO'yu açık açık tehdit etti! Patroit gönderirseniz vururuz

Rusya NATO'yu açık açık tehdit etti! Patroit gönderirseniz vururuz

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Vladimir Putin'in 'yeni ordusu' ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi olurken Rusya'dan NATO'ya açık açık tehdit geldi. Ukrayna'ya patroit füzesi verilmesinin kırmızı çizgi olduğunu duyuran Kremlin, bunun gerçekleşmesi durumunda NATO'yu vereceği tehdidinde bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan Ukrayna işgali ve ardından başlayan savaş son sürat devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Putin'in 'yeni ordusu' deşifre oldu.

Futbol holiganlarından yeni bir ordu kurdu!

Cephede ağır kayıplar veren Rus ordusunun futbol holiganlarından adeta yeni bir ordu kurduğu ortaya çıktı. Başkent Moskova'nın 200 kilometre dışında bulunan Tula'dan gelen görüntüler sosyal medyada ve Rus yerel basınında yer aldı.

Tula şehrinde eğitime alındılar

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, görüntüler taraftar gruplarına mensup yeni askerlerin savaş için eğitim aldığını gösteriyor. Yerel basına göre de futbol holiganları Rusya'nın Tula şehrinde bulunan 106. Hava İndirme Tümeni'nde eğitim alıyor.

Rusya'dan NATO'ya 'Seni vururum' tehdidi

Bu görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşerken Rusya'dan NATO'ya tehdit gibi bir uyarı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Dmitri Medvedev, ittifakın Ukrayna'ya Patriot füze bataryaları tedarik etmesi durumunda NATO'nun Rus ordusu için bir hedef haline geleceğini duyurdu.

Mevvedev 'Eğer NATO Kiev'deki fanatiklere personel ve Patriot sistemi gönderirse, onlar hemen silahlı kuvvetlerimizin hedefi haline gelecek' dedi.

Nükleer Baltık uyarısı yapmıştı

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz."

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