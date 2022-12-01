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Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

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Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, 

-Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğu,

-Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı, 

-Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağı, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olduğumuz,

-Operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığı vurgulandı. 

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