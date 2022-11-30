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Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu.

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Yurt genelinde terörler mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Teröristlere nefes dahi aldırmayan Mehmetçiklerimiz, nokta operasyonlara imza atıyor.

Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada bir askerin yaralandığını duyurdu.

1 asker şehit oldu

Yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çatışmada 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz"
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim KORKMAZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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