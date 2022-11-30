Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: Enflasyon tahribatını dikkate alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesinde asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" şeklinde konuştu.

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Asgari ücret zammında geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasında birinci toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 kez toplandıktan sonra nihai kararını ay sonu açıklayacak. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Enflasyonun tahribatı devam ediyor"

Bakan Bilgin, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişliyor

Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili de konuşan Bilgin, "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı öncesindeki sürpriz zirvede, EYT ve asgari ücret zammı ele alınacak.

Takvim yarın belirlenecek

Öte yandan Bakan Bilgin yarın (1 Aralık) Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacak. Zirvede Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirlenecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.