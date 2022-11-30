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D Grubu'nda ikinci son 16 bileti Avustralya'nın oldu

D Grubu'nda ikinci son 16 bileti Avustralya'nın oldu

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup eden Avustralya, Fransa'nın ardından ikinci olarak son 16'ya yükseldi.

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2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus, Fransa ile karşılaştı. 

Education City Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-0'lık Tunus galibiyeti ile tamamlandı. Müsabakada Tunus'un golünü 58. dakikada Khazri kaydetti.

Bu sonucun ardından Kuzey Afrika temsilcisi, galibiyete rağmen turnuvaya veda etti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fransa ise ilk yenilgisini yaşadı.

Tunus: 1 - Fransa: 0

Stat: Education City

Hakemler: Matthew Conger (Yeni Zelanda), Tevita Makasini (Tonga), Mark Rule (Yeni Zelanda)

Tunus: Dahmen, Kechrida, Talbi, Meriah, Ghandri, Maaloul, Skhiri, Laidouni, Ben Romdhane (Dk. 74 Chaaleli), Ben Slimane (Dk. 83 Abdi), Khazri (Dk. 60 Jebali)

Fransa: Mandanda, Disasi, Konate, Varane (Dk. 63 Saliba), Camavinga, Fofana (Dk. 73 Griezmann), Tchouameni, Veretout (DK. 63 Rabiot), Guendouzi (Dk. 79 Dembele), Coman (Dk. 63 Mbappe), Kolo Muani

Gol: Dk. 58 Khazri (Tunus)

Sarı kart: Dk. 28 Kechrida (Tunus)

Danimarka elendi!

Grubun diğer karşılaşmasında ise Avustralya, Danimarka ile kozlarını paylaştı.

Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kangurular, 60'da Leckie'nin golü ile Danimarka'yı mağlup etti.

Bu skorla gruptaki puanını 6'ya çıkaran Avustralya, D Grubunda Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım oldu.

Avustralya: 1 - Danimarka: 0

Stat: Al Janoub

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abdelhak Etchiali (Cezayir)

Avustralya: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Irvine, Mooy, Leckie (Dk. 89 Hrustic), Goodwin (Dk. 46 Baccus), Duke (Dk. 82 MacLaren), McGree (Dk. 74 Wright)

Danimarka: Schmeichel, Kristensen (Dk. 46 Bah), Andersen, Christensen, Maehle (Dk. 69 Cornelius), Höjbjerg, Jensen (Dk. 59 Damsgaard), Skov Olsen (Dk. 69 Robert Skov), Eriksen, Lindstrom, Braithwaite (Dk. 59 Dolberg)

Gol: Dk. 60 Leckie (Avustralya)

Sarı kartlar: Dk. 4 Aziz Behich, Dk. 57 Degenek (Avustralya), Dk. 75 Robert Skov (Danimarka)

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