BIST 4.978
DOLAR 18,63
EURO 19,36
ALTIN 1.055,91
HABER /  DÜNYA

İran’da 5.7 büyüklüğünde korkutan deprem

İran’da 5.7 büyüklüğünde korkutan deprem

Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde, 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

İran, deprem ile sarsıldı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada; ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde, yerel saatle 18.47’de, 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Sarsıntı BAE'de de hissedildi

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de hissedildi.

İHA'nın haberine göre; depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahte doktorun babası konuştu: Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı
Sahte doktorun babası konuştu: Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı
Şaban Sevinç korsan il başkanı dediği Canan Kaftancıoğlu'nu anlattı saldırgan agresif
Şaban Sevinç korsan il başkanı dediği Canan Kaftancıoğlu'nu anlattı saldırgan agresif
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: Enflasyon tahribatını dikkate alacağız
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: Enflasyon tahribatını dikkate alacağız
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
Kommagene’den Milano’ya; Bir modacının başarı hikâyesi
Kommagene’den Milano’ya; Bir modacının başarı hikâyesi
Rus oligark Abramoviç İstanbul Boğazı'na yerleşti! Kiraladığı yalının aylık kirası 50 bin dolar
Rus oligark Abramoviç İstanbul Boğazı'na yerleşti! Kiraladığı yalının aylık kirası 50 bin dolar
WhatsApp’tan sahte diploma satışı: Lisans 15, önlisans 12 bin TL
WhatsApp’tan sahte diploma satışı: Lisans 15, önlisans 12 bin TL
Sözleşmeli personele kadro kapsamı genişletildi
Sözleşmeli personele kadro kapsamı genişletildi
Şok kulis! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor Şaban Sevinç tarih verdi
Şok kulis! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor Şaban Sevinç tarih verdi
İstanbul için son dakika haberi! UKOME kabul etti 2 bin 125 taksi ve minibüs dolmuş kararı
İstanbul için son dakika haberi! UKOME kabul etti 2 bin 125 taksi ve minibüs dolmuş kararı
Fenerbahçe'ye Arda Güler şoku! Genç yıldız sakatlandı
Fenerbahçe'ye Arda Güler şoku! Genç yıldız sakatlandı
Diyanet'te 29 Ekim skandalı! Basılan takvimlerin hepsi çöpe gitti
Diyanet'te 29 Ekim skandalı! Basılan takvimlerin hepsi çöpe gitti