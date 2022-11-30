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Sahte doktorun babası konuştu: Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı

Sahte doktorun babası konuştu: Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı

Kendini asistan doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Olayın ardından konuşan Özkiraz'ın babası, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim" dedi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıkmıştı.

Ailesini, arkadaşlarını ve çalıştığı kurumları kandıran Özkiraz'ın yalanının ortaya çıkmasıyla art arda ayrıntılar gelmeye başladı.

Eski sevgilisi ortaya çıkardı

Bunlardan biri de sahte doktorun kendisine çelenk yaptırıp doğum gününü kutladığı ve sürekli olarak kullandığı taksinin parasını ödememesiydi.

Ardından Özkiraz'ın foyasını, aldattığı sevgilisinin ortaya çıkardığı öğrenildi.

Tutuklandı

Bunun üzerine hastane yetkilileri, Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Polislerce gözaltına alınan şüpheli, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

"Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi"

Olayla ilgili şahsın Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz açıklamalar yaptı.

Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim." dedi.

"Belgelerin hepsini görmüştük"

Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik." ifadelerini kullandı.

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