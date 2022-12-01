BIST 4.978
DOLAR 18,63
EURO 19,47
ALTIN 1.067,89
HABER /  GÜNCEL

Büyükelçilerden 'yeni saldırıcı olacak' uyarısı! AVM'ler, otobüs durakları ve havaalanlarından uzak durun...

Büyükelçilerden 'yeni saldırıcı olacak' uyarısı! AVM'ler, otobüs durakları ve havaalanlarından uzak durun...

TÜRKİYE Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şokunu atlatamadan İngiliz haber ajansı Reuters, bazı batılı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçiliklerinin "terör saldırısı" uyarısında bulunduğunu ortaya çıkardı. Reuters'ın yayınladığı yazışmalarda, "AVM'ler, otobüs durakları ve havalimanlarında olası bir saldırı riski var" denildi.

Abone ol

Suriyeli terörist Ahlam Albashir’in, 13 Kasım’da İstanbul’un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırı düzenlemesi sonrasında gerilim üst seviyede. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında ise Ankara Suriye’ye hava operasyonu düzenlerken, bir kara harekâtı yapılması da gündemde.

PKK yeni saldırı yapabilir!

Bu gelişmeler yaşanırken, İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK’nın Türkiye’de yeni bir terör saldırısı yapabileceği uyarısında bulunulduğunu abonelerine ve okurlarına aktardı.

Batı Avrupa büyükelçilikleri uyarmış

Reuters’ın haberinde  “En az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken İstanbul’un kalbinde düzenlenen bombalı terör saldırısından iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarının ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı” denildi.

İngiliz haber ajansının haberinde, “Üç batı Avrupa ülkesine ait büyükelçilik ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk yetkililer tarafından potansiyel tehditler konusunda uyarıldıklarını Reuters’a aktardı.

İşte çalışanlara gönderilen mail

Bu kişi konunun hassas olması sebebiyle ismini paylaşmadı” ifadesi kullanıldı. İsmi açıklanmayan uluslararası kuruluşun çalışanlarına attığı yazışmayı ele geçiren Reuters, “Belgede AVM, otobüs durakları, havalimanları, militanların olası bir saldırısına karşı riskli bölgeler” yorumunu yaptı. Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın da Reuters’ın sorularına yanıt vermediği belirtildi.

Sırp Bakan'dan Ankara uyarısı...

Öte yandan Sırbistan’ın Tanjug haber ajansı da ülkenin dışişleri bakanı Ivica Dacic’in sözlerini aktararak, vatandaşlarına “Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya gitmeyin” uyarısında bulunduğunu ve bir terör saldırısı riski olduğunu söylediğini duyurdu. Dacic, “Halihazırda Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız metro, otobüs, tren istasyonları ve benzer yerlerle yaya kalabalığının olduğu kalabalık bölgelerden uzak durmalı” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstiklal Caddesi bombacısına 'cesaret hapı' verip göndermişler! 'Abim ÖSO'da üst düzey komutan'
Foto Galeri İstiklal Caddesi bombacısına 'cesaret hapı' verip göndermişler! 'Abim ÖSO'da üst düzey komutan' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğalgazda Aralık ayı fiyat tarifesi belli oldu! Doğalgaza zam var mı? BOTAŞ açıkladı
Doğalgazda Aralık ayı fiyat tarifesi belli oldu! Doğalgaza zam var mı? BOTAŞ açıkladı
BİM'in FETÖ ile bağlantısı var mı? BİM CEO'su Galip Aykaç, Devlet Bahçeli'ye 'yalancı' dedi! Ağzını fena bozdu
BİM'in FETÖ ile bağlantısı var mı? BİM CEO'su Galip Aykaç, Devlet Bahçeli'ye 'yalancı' dedi! Ağzını fena bozdu
Üniversite öğrencisi Onur Salık, 13. kattan düşerek öldü! Arkadaşları eve çilingirle girdi
Üniversite öğrencisi Onur Salık, 13. kattan düşerek öldü! Arkadaşları eve çilingirle girdi
DEAŞ'la bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin malvarlıkları donduruldu
DEAŞ'la bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin malvarlıkları donduruldu
Arjantin, Polonya'yı 2-0 yenerek son 16'ya kaldı
Arjantin, Polonya'yı 2-0 yenerek son 16'ya kaldı
Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Merkel'in sağ kolu Kılıçdaroğlu'nun ekibine katıldı
Merkel'in sağ kolu Kılıçdaroğlu'nun ekibine katıldı
Tütün ve tütün mamulleri kanun teklifi yasalaştı
Tütün ve tütün mamulleri kanun teklifi yasalaştı
Nevşin Mengü'den muhalefete: Bu kadar mı beceriksizlik olur
Nevşin Mengü'den muhalefete: Bu kadar mı beceriksizlik olur
'Eşimi nasıl muayene edersin' diyerek doktorun burnu kırdı
'Eşimi nasıl muayene edersin' diyerek doktorun burnu kırdı
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde 19 tutuklama
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde 19 tutuklama
D Grubu'nda ikinci son 16 bileti Avustralya'nın oldu
D Grubu'nda ikinci son 16 bileti Avustralya'nın oldu