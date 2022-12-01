Büyükelçilerden 'yeni saldırıcı olacak' uyarısı! AVM'ler, otobüs durakları ve havaalanlarından uzak durun...

TÜRKİYE Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şokunu atlatamadan İngiliz haber ajansı Reuters, bazı batılı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçiliklerinin "terör saldırısı" uyarısında bulunduğunu ortaya çıkardı. Reuters'ın yayınladığı yazışmalarda, "AVM'ler, otobüs durakları ve havalimanlarında olası bir saldırı riski var" denildi.

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Suriyeli terörist Ahlam Albashir’in, 13 Kasım’da İstanbul’un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırı düzenlemesi sonrasında gerilim üst seviyede. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında ise Ankara Suriye’ye hava operasyonu düzenlerken, bir kara harekâtı yapılması da gündemde.

PKK yeni saldırı yapabilir!

Bu gelişmeler yaşanırken, İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK’nın Türkiye’de yeni bir terör saldırısı yapabileceği uyarısında bulunulduğunu abonelerine ve okurlarına aktardı.

Batı Avrupa büyükelçilikleri uyarmış

Reuters’ın haberinde “En az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken İstanbul’un kalbinde düzenlenen bombalı terör saldırısından iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarının ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı” denildi.

İngiliz haber ajansının haberinde, “Üç batı Avrupa ülkesine ait büyükelçilik ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk yetkililer tarafından potansiyel tehditler konusunda uyarıldıklarını Reuters’a aktardı.

İşte çalışanlara gönderilen mail

Bu kişi konunun hassas olması sebebiyle ismini paylaşmadı” ifadesi kullanıldı. İsmi açıklanmayan uluslararası kuruluşun çalışanlarına attığı yazışmayı ele geçiren Reuters, “Belgede AVM, otobüs durakları, havalimanları, militanların olası bir saldırısına karşı riskli bölgeler” yorumunu yaptı. Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın da Reuters’ın sorularına yanıt vermediği belirtildi.