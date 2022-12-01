Meral Akşener'den adaylık sinyali! İYİ Parti içi mücadelede kim ne istiyor kim kimin adayı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?" çıkışı, cumhurbaşkanı adaylığı sinyali oldu. Peki İYİ Parti içindeki kliklerin cumhurbaşkanı adayları kimler? Akşener'i kimler istiyor? Mansur Yavaş diye ısrar edenler kim? İYİ Parti içinde neler yaşanıyor?

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında "Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?" çıkışının kulislerde "cumhurbaşkanı adaylığı sinyali" olarak değerlendirildiğini yazdı. Selvi, İyi Parti'deki adaylık konusundaki eğilim hakkında şunları yazdı:

İYİ Parti'de kim ne istiyor?

1-) “Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olsun eğilimi” güçlü. Akşener son açıklamasıyla bu yönde bir sinyal verdi. Çünkü 6’lı masada artık ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda kaçamayacağını gördü. Akşener, 6’lı masa toplantısı öncesinde partisine adaylık mesajını verdi.

Mansur Yavaş'çılar kim?

2-) İYİ Parti’de Akşener olmazsa Mansur Yavaş olsun lobisi güçlü. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ve Buğra Kavuncu gibi ülkücü kökenli isimler, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyor.

Kolundan tutup aday mı yapayım!

3-) Meral Akşener, il başkanlarının, “Siz aday olmazsanız Mansur Yavaş aday olsun” yönündeki talepleri karşısında, “Aday olmuyor. Ne yapayım, kolundan tutup aday mı yapayım?” diye tepki göstermişti. Lütfü Türkkan’la birlikte hareket eden bir grup ise Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı. Meral Akşener’in adaylığını ön plana çıkararak Mansur Yavaş’ın önünü kesmeye çalışıyorlar.

Yavaş'ın sözlerini Türkkan sızdırdı çünkü...

4-) Lütfü Türkkan kendisine yakın gazetecilere, Mansur Yavaş’ın aday değilim dediğini sızdırıyor. Oysa Mansur Yavaş şu ana kadar aday olmadığını açıklamayarak kapıyı açık tutuyor.