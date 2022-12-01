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Sürücüler aman dikkat bugün başladı! Cezası tam 1152 lira 2023'te artacak

Sürücüler aman dikkat bugün başladı! Cezası tam 1152 lira 2023'te artacak

Sürücüler aman dikkat! Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bugün başlıyor. Kış lastiği taktırmayanlara 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

1 Aralık’ta kış lastiği uygulaması ile ticari anlamda kullanılan tüm araçların kış lastiği takmak zorunluluğu başlamış oluyor. Öte yandan da şirketlere ait araçlarda da kış lastiği zorunluluğu bulunuyor. Şahsi araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunmasa sda can ve mal güvenliği için kış lastiği öneriliyor.

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