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Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki Fatmanisa Yürekli'yi tuvalette öldürdü son dakika

Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki Fatmanisa Yürekli'yi tuvalette öldürdü son dakika

MERSİN'den gelen son dakika haber ürkütücü. 12 yaşındaki kız öğrenci, 13 yaşındaki Fatmanisa Yürekli isimli öğrenci kızı tuvalette öldürdü. Korkunç cinayetin sebebi ise sınav notu oldu. 12 yaşındaki kız arkadaşını kendisiyle alay ettiği için tuvalette su hortumuyla dövüp bıçaklamış.

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MERSİN'den gelen cinayet haberi sarsıcı oldu. 12 yaşındaki E.D. isimli kız öğrenci, tuvalette 13 yaşındaki Fatmanisa Yürekli'yi öldürdü. Küçük yaştaki kızın işlediği cinayet kan dordu. 

Korkunç olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. Sesleri duyup ortaokulunun zemin katındaki tuvalete inen  okul yöneticileri şoke oldu. Okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

5 yerinden bıçaklamış

Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki Fatmanisa Yürekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7. sınıf öğrencisi olan Fatmanisa Yürekli'nin 5 yerinden bıçaklandı ve hortumla darp edildiği belirlendi. 

12 yaşındaki kız öldürmüş

Korkunç olaydan sonra Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'na gelen polis ekipleri inceleme yaptı. 13 yaşındaki Fatmanisa Yürekli'nin 12 yaşındaki bir başka kız öğrenci tarafından öldürüldüğü belirlendi. 

Not yazıp tuvalete çağırdı hortumla dövüp öldürdü

İddiaya göre cinayeti işleyen 12 yaşındaki E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce Fatmanisa Yürekli'yi hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğazdan ve karnından 5 kez bıçakladı. 

Cinayetin sebebi alay

Polisin gözaltına aldığı 12 yaşındaki katil zanlısı kız, sınavdan kötü not aldığı için Fatmanisa Yürekli´nin kendisiyle alay ettiğini anlattı. Cinayeti bu sebeple gerçekleştirdiğini söyleyen 12 yaşındaki, kız bıçağı cinayet silahını polise verdi. 

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