Kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta yaşanan olayda eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdü.