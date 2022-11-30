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Kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı

Denizli’de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak, son kez babaevine getirildi. Tekstil fabrikasında tanıştığı katiline aşık olan genç kadının ailesinin izniyle evlendiği ortaya çıktı.

Kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta yaşanan olayda eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdü.

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Kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı

 Cani koca, karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan sonra başını keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı

Ailesinin izniyle evlenmiş

Kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Elif Irmak’ın tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre Irmak le tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi. 

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Kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı

PAÜ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Irmak'ın cenazesi, tekstil işçisi olan babası Adem Çimen’in Pınarkent Mahallesi’ndeki evine getirildi. Genç kadın için helallik alındığı sırada ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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