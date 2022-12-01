Sibirya soğukları karla geliyor İstanbul da listede meteoroloji uzmanı çok yağacak diyor

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıklarken Aralık ayı ile birlikte soğuk hava etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Doğu ve orta Anadolu'da bir çok kente, Batı'da ise yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Ancak bu daha fragman. Meteoroloji uzmanları, Aralık ayında Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının Türkiye'nin kapısını çalacağı uyarısında bulundu. Kerem Ökten ise cevabı en çok merak edilen "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusuna cevap verdi. İstanbullular kar için fazla beklemeyecek. İşte Meteoroloji ve uzmanların 1 Aralık 2022 günü ve sonrası için hava tahminleri...