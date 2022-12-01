Sibirya soğukları karla geliyor İstanbul da listede meteoroloji uzmanı çok yağacak diyor
TÜRKİYE'nin kapısını kış çalıyor. Birçok ile ve Batı'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, Sibirya'dan soğuk hava dalgasının Avrupa ve Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirtti. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar beklendiğinin altını çizdi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul'a karın yağacağı tarihi duyurdu...
Meteoroloji son hava durumu tahminini açıklarken Aralık ayı ile birlikte soğuk hava etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Doğu ve orta Anadolu'da bir çok kente, Batı'da ise yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Ancak bu daha fragman. Meteoroloji uzmanları, Aralık ayında Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının Türkiye'nin kapısını çalacağı uyarısında bulundu. Kerem Ökten ise cevabı en çok merak edilen "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusuna cevap verdi. İstanbullular kar için fazla beklemeyecek. İşte Meteoroloji ve uzmanların 1 Aralık 2022 günü ve sonrası için hava tahminleri...
ABD'de maksimum seviyedeki kar yağışlarının sürdüğünü belirten Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, Avrupa ve Türkiye için ise Aralık ayına işaret etti. Sibirya yüksek basıncından dolayı ülkede ayazın etkili olacağını belirten Prof. Dr. Tatlı'ya göre, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Aralık'ın ilk haftasında sıcaklık hissedilir şekilde düşecek.
Prof. Dr. Tatlı'ya göre, "Türkiye'yi ilgilendiren özellikle Avrupa'yı ilgilendiren bir konu var. Sibirya yüksek basıncı var. Bu kuru, soğuk bir hava getiriyor. Bu kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor."
Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak
Tahminler doğru çıkarsa kış, ayazı ve karıyla donduracak. Prof. Dr. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla soğuk ve daha fazla fazla kar beklendiğini de söyledi.