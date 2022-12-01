BİM'in sahibi Galip Aykaç 2023 Mart ve Nisan ayında gıdada dramatik düşüş olacak diyor

Fahiş fiyat uygulaması ile gündemde olan BİM'in sahibi Galip Aykaç, enflasyonda önümüzdeki aydan itibaren düşüş olacağı iddiasında. Galip Aykaç'a göre 2023 Mart ve Nisan ayından itibaren dramatik bir düşüş olacak.

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BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere cevap veren BİM'in sahibi Galip Aykaç "Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif." dedi. Aykaç "Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda baz etkisini göreceğiz, mart-nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum." yorumunu yaptı. Bloomberg HT’ye konuşan BİM CEO'su Galip Aykaç fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirileri ise kabul etmedi. Galip Aykaç şunları söyledi:



-“Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok”

BİM’in 5 yıldır kâr marjında artış yok

-“Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız. Bizlerin üzerimize yapıştırılmaya çalışılan şeylere nominal olarak değil, oransal bakılması gerekiyor. Ben şirketim adına söyleyebilirim BİM’in 5 yıllık bilançosunu incelesiler, kâr marjında bir artış yok. Diğer şirketler de aynı durumda”.

Çağa uymayan 150 market var

“Kontrollerin sıkılaşmasıyla bir problemimiz yok, varsa eksiğimizi görüyoruz. Bu memlekette haksız rekabet işliyor. Rekabet Kurumu'na mesajımız olsun. Türkiye’nin taklit ürün üreten 3. ülke konumunda olduğu söyleniyor. Buna bir çare bulalım artık. Tedarikte bir daralma olduğu gözüküyor, fiyatlara yansıdığını da hissediyorum. Bugün Türkiye'de çağa ayak uyduramamış 150'den fazla yerel market var"

2023 Mart - Nisan ayında düşecek

Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda baz etkisinin görüleceğini belirten BİM CEO'su Galip Aykaç "Enflasyonda Mart-Nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum" yorumunu yaptı.