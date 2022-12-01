Mehmet Barlas 'son anket elime ulaştı' dedi şaşırtan sonuçlar

Mehmet Barlas, GENAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre 3 ay önce yüzde 42 civarında olan Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49'a yükseldi.

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2023 seçimlerine artık sayılı aylar kaldı. Merak edilen anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

Sabah yazarı Mehmet Barlas, GENAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketi sonuçlarını yazısında paylaştı, GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın ankete ilişkin analizlerine yer verdi:

"Sadece TOKİ hamlesi AK Parti'nin oyunu 2 puan artırmış"

"Asgari ücret artışı... Toplu konut hamlesi... Sözleşmeli personele kadro... EYT sorununun çözüme kavuşturulması... Dış politikadaki başarılı diplomasi... Terörle etkin mücadele... Küresel krize rağmen güven veren lider karizması... Tüm bunlar Erdoğan'ın oylarının hızlı şekilde yükselişine neden olmuş. Sadece toplu konut hamlesi AK Parti'nin oylarını 2 puan artırmış. Togg'un seri üretime geçmesi de bu yükselişin kalıcı olmasına yol açmış.

Erdoğan'ın oyun yüzde 7 yükseldi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince... "Kimin cumhurbaşkanı olmasını istiyorsunuz?" sorusuna 3 ay önce "Erdoğan" cevabını verenlerin oranı yüzde 42 civarındaymış. Bugün ise rakam yüzde 49'a çıkmış.

Erdoğan'ın olası rakipleri

İkinciyi merak ediyorsanız söyleyeyim. İkinci sırada yüzde 16 ile Kılıçdaroğlu geliyor. Kemal Bey'i ise sırasıyla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş takip ediyor. İmamoğlu artık hayallerini 2028'e ertelemiş görünüyor.

Başkanlığı Erdoğan Meclis'i muhalefet alır mı?

Peki Erdoğan kazanır ve Cumhur İttifakı Meclis'teki çoğunluğunu kaybederse ne olur? İhsan Aktaş, böyle bir risk görmediğinin altını çiziyor. AK Parti hızla kendini yüzde 40'ın üstüne atmış ve 2018 yılında aldığı oy oranını yakalamasına az kalmış.

AK Parti rehavete kapılır mı?

İhsan Aktaş şuna dikkat çekiyor: "AK Parti bundan önceki seçim süreçlerine girerken hep oy oranları yüksekti. Seçimlere yaklaşıldıkça oyları düştü. Şimdi ise seçim sürecine girerken oyları çok düşüktü ve hızla yükselişe geçti. Yani ortada bir rehavet değil, kazanma ihtimalinin hızla yükselmesinin neden olduğu bir motivasyon var."

Bir de şunun altını çiziyor İhsan Aktaş: "AK Parti 2019 yerel seçimlerinde çok büyük bir ders aldı. Rehavetin sonuçlarını biliyor. Ayrıca Erdoğan öyle motive ki asla kimsenin rehavete kapılmasına izin vermez."