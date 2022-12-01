Hepsi birbirine karıştı vakalar 4 kat arttı! Üçlü tehlike acilleri doldurdu

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla hastalıklar kendini göstermeye başladı. Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19, influenza ve RSV'nin ölümcül olabileceğine dikkat çekerek, üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle acillere başvuruların 3-4 kat artış gösterdiğini söyledi.

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Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Ekim ayından beri viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu belirterek Kovid, influenza ve RSV'nin ölümcül olabileceğini söyledi. Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle acillere başvuruların 4 kat arttığına dikkat çeken Yavuz, maske kullanımı ve kapalı ortamların havalandırılması konusunda uyardı."Kovid, influenza ve RSV. Hepsi halsizlik, kırgınlık yapabiliyor" diyen Yavuz, "Semptomlara bakarak hangisi grip, hangisi RSV, hangisi Kovid anlamamız mümkün değil" dedi.Maske kullanımı ve kapalı ortamların havalandırılması konusunda uyarılarda bulunan Yavuz, Kovid-19, influenza ve RSV'nin semptomlarının aynı olduğunu belirterek ayrım yapmanın zor olduğunu belirtti.

Üçlü tehlike; KOVİD, RSV VE GRİP

Prof. Dr. Yavuz, "Kovid, influenza ve RSV. Bunlar belli risk gruplarında (küçük çocuklar ve altta yatan hastalığı olanlar) istenmeyen kötü sonuçlara yol açabiliyor veya ölümcül olabiliyor. RSV dediğimiz virüs daha çok küçük bebeklerde, özellikle alt solunum yollarına yerleşip ağır tablolara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Acillerde bunların hepsinin artışına bağlı olarak gerçekten hasta sayıları 3-4 kat artmış durumda. Kışa daha yeni giriyoruz, havalar daha yeni soğumaya başladı; kapalı ortamlarda daha fazla kalmaya başladıkça hasta sayısı da katlanarak artacak" dedi.

Semptomlara bakarak hangisi grip, hangisi RSV, hangisi Kovid anlamamız mümkün değil. Oysa Kovid için de grip için de erken evrede başlanırsa elimizde etkili antiviraller var.

"Hepsi birbirine karışıyor, belirtiden anlamak zor"

"Hepsi halsizlik, kırgınlık yapabiliyor" diyen Yavuz, "Semptomlara bakarak hangisi grip, hangisi RSV, hangisi Kovid anlamamız mümkün değil. Oysa Kovid için de grip için de erken evrede başlanırsa elimizde etkili antiviraller var. Özellikle risk grubundakiler için bu ilaçları erken evrede başlayabilirsek hastaneye yatış ve ölümleri engelleyebiliyoruz. Dolayısıyla etkeni bilmemiz, hastalığın erken döneminde tedaviye başlayabilmemizi de sağlıyor. Her nezle olan, kendi kendine iyileşecek, çok iyi geçirecek diye bir şey yok" diye konuştu.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Bizim normalde pandemiden önce bir sürveyans sistemimiz vardı Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü. Sürveyans ile grip ya da diğer sorunum yolu virüslerinin ne kadar hastane başvurusuna neden olduğu, hastaneye yatışlarına ne kadar yol açtığı, çocuk ve erişkinlerdeki ölüm oranlarını aynen Kovid'deki gibi sıkı bir şekilde takip edebiliyorduk. Pandemiyle beraber sürveyans sistemi çok büyük zarar gördü ve durdu. Şu anda sisteme girip baktığımda Ekim ayı başında duruyor bu izlemler. Oysa Ekim'den beri İstanbul'da çok ciddi bir erken başlayan bir viral solunum yolu enfeksiyonu salgınları söz konusu. Hangi virüs etkili oldu, ne oluyor bilmiyoruz. Bu izlemlere acilen yeniden dönmemiz lazım. B da test ederek olabilir. Sayın Bakanın yeni açıkladığı bu üçlü solunum paneli testi bu açıdan çok önemli"

"En önemli olan bu üç virüsün izlenmesi"

Üçlü solunum paneli testlerinin eskiden beri kullanıldığını, Kovid'i de içeren çoklu testlerin bazı ülkelerde son 1 yıldır kullanımda olduğunu anlatan Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Multipleks PCR testleri deniliyor bunlara. Çoklu panelleri de var ama şu an bizim için en önemli olan bu üç virüsün izlenmesi. Çünkü şu an yüzlerce virüs içinde en büyük tehlike yaratan bu üç virüs. Bu kullanıma girdiğinde hepsini birden test edebileceğimiz için daha ekonomik olacak ve daha fazla sayıda yapma şansı doğacak bizlere de. Çok acil bir ihtiyaç şu anda, gerçekten çok eksiklik duyuyoruz hastalıkların sebebinin ne olduğunu bilmediğimiz için. Kovid testi de doğru düzgün yapılmıyor artık. Onun için çok sevindim böyle bir gelişme olmasına. Üçlü test de PCR yöntemi ile yapılan bir test, hastadan alınan numunede aynı anda üç virüse birden bakılabiliyor"

Kovid pandemisi sırasında kullanımı oldukça artan vitamin destek ürünleri ile bitkisel preparatların şu anki salgınlardan korunmak adına hiçbir işe yaramadığını da anlatan Prof. Dr. Yavuz, özellikle sınıflar, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde maske kullanımına dönülmesi gerektiğini kaydetti.

"Şu anda maske kullanımı bütün bu virüsleri önlemek için çok etkili"

"Vitaminler, mineraller, bitkisel destek ürünleri vs kullandı insanlar, bunların hiçbirisinin etkisinin olmadığı gösterildi. İnsanlar boşu boşuna bunlara para harcamasınlar. Şu anda maske kullanımı bütün bu virüsleri önlemek için çok etkili. Özellikle toplu ortamlarda, toplu taşımalarda kesinlikle maske kullanılmalı. Tercihen sınıflarda da maske takılmasını şu dönem öneriyorum.

Çünkü çok fazla virüs dolaşıyor çocuklar arasında ve bunun dağılımını da engelleyerek çocukların okuldan geri kalmasının da önüne geçebiliriz. Kapalı ortamların iyi havalandırılması da çok kritik. Özellikle sınıfların havalandırılmasının kritik önemi var. Yine bu dönem grip aşısı ücretsiz olarak tanımlanmış olanlar mutlaka yaptırmalı. Tanımlanmamış olan gruplarda ise 6 ay ve üzeri yaştaki herkes, (ücretini ödeyerek) aşı yaptırabilir. Gribe bağlı ağır komplikasyonlardan korunmak adına grip aşısı yaptırılmalı. El yıkama da yine alınacak en basit önlemlerden. Özellikle RSV gibi nezle etkenlerini çok önemli ölçüde engelliyor ellerin sık yıkanması. En önemlisi de hasta olan kişiler, işe veya okula kesinlikle gitmesin. Çünkü bu şekilde yayılıyor ve sayılar katlanıyor"