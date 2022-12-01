BIST 5.078
DOLAR 18,64
EURO 19,47
ALTIN 1.066,10
HABER /  GÜNCEL

2022 yılının en çok aranan kelimesi Gaslighting oldu! Bakın anlamı neymiş...

2022 yılının en çok aranan kelimesi Gaslighting oldu! Bakın anlamı neymiş...

2022'nin son ayına girdiğimiz şu günlerde yılın kelimesi çeşitli araştırmaların konusu oldu. BBC'nin yeni bir haberine göre ise Amerika'nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam-Webster, 2022 yılının kelimesini seçti.

Abone ol

2022'yi geride bırakmaya hazırlanırken yılın kelimesi merak edilmeye başlandı. Amerika'nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam-Webster ise yılın kelimesini "gaslighting" olarak seçti. Şirket, 'gaslighting' kelimesi aramalarının 2022'de yüzde 1740 oranında arttığını açıkladı. Gaslighting'in anlamını duyanlar ise şaşırıyor. Peki nedir bu gaslighting?

"Yılın kelimesini "gaslighting"

Merriam-Webster, yılın kelimesini "gaslighting" olarak seçti. Şirkete göre, sözlüğün web sitesindeki 'gaslighting' kelimesi aramaları 2022'de yüzde 1740 oranında arttı ve kelime, büyük ilgi gördü. Şirket yaptığı açıklamada, "Bu yanlış bilgi çağında ('sahte haberler', komplo teorileri, Twitter trolleri ve deep fake'ler) gaslighting, zamanımıza ait bir kelime olarak ortaya çıktı" ifadesine yer verdi.

Gaslighting nedir?

Gaslighting, manipüle etmek, yalan söylemek ve psikolojik manipülasyon anlamına geliyor. Örneklerine ise ilişkilerde, romantik yakınlaşmalarda ve dostluklarda rastlamak mümkün. Terim, 1938 tarihli bir oyunun adından ve bu oyuna dayanan filmden geliyor; olay örgüsü, karısını delirdiğine inandırmaya çalışan bir adamı içeriyor.

Gaslighting terimi, 1938 tarihli bir oyunun adından ve bu oyuna dayanan filmden geliyor. Olay örgüsü, evlerindeki gaz lambasının kısıldığını söyleyen karısını delirdiğine inandırmaya çalışan bir adamı içeriyor. Gaslighting ilk kez 20. yüzyılın ortalarında kullanıldığında, filmdekine benzer bir tür aldatmacaya gönderme yapıyordu.

Ancak son yıllarda, gaslighting'in daha basit ve daha geniş bir anlamının bulunduğu görüldü. (Birini, özellikle kişisel bir avantaj için, büyük ölçüde manipüle etme eylemi.) Bu kullanımda kelime, sahte haberler, deep fake'ler ve yapay zeka gibi modern aldatma ve manipülasyon biçimleriyle ilgili diğer terimlerle de uyumlu oldu.

2022'nin diğer sözcükleri arasında ise omicron ve oligark var.

ÖNCEKİ HABERLER
AYM'den gizli alınan ses kaydı kararı
AYM'den gizli alınan ses kaydı kararı
Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi
Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 105! Bakalım TÜİK kaç açıklayacak?
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 105! Bakalım TÜİK kaç açıklayacak?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Flaş CHP kulisi! 5 partiye 20 vekillik verilecek! İYİ Parti seçime kendi başına giriyor
Flaş CHP kulisi! 5 partiye 20 vekillik verilecek! İYİ Parti seçime kendi başına giriyor
Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış
Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış
Melis Sezen dans etti sosyal medya yıkıldı! Kıyafeti olay oldu: "Frikik verecek diye korktum"
Melis Sezen dans etti sosyal medya yıkıldı! Kıyafeti olay oldu: "Frikik verecek diye korktum"
Hepsi birbirine karıştı vakalar 4 kat arttı! Üçlü tehlike acilleri doldurdu
Hepsi birbirine karıştı vakalar 4 kat arttı! Üçlü tehlike acilleri doldurdu
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç hediye! Yenileyip gönderecek
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç hediye! Yenileyip gönderecek
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak gündem kara harekatı
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak gündem kara harekatı
Kemal Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu'nu transfer etti! Özgür Demirtaş coştu!
Kemal Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu'nu transfer etti! Özgür Demirtaş coştu!
AK Parti'nin en yetkili ismi canlı yayında açıkladı! Asgari ücret kaç para olacak?
AK Parti'nin en yetkili ismi canlı yayında açıkladı! Asgari ücret kaç para olacak?